Teotino: “Avrei tenuto Palladino ad ogni costo, Pioli non mi convince. Dzeko può infastidire Kean”

L’ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva del ritorno di Pioli e del mercato della società. Ecco le sue parole: “Sono scettico sui ritorni, non avrei scelto Pioli come allenatore, mi sarebbe piaciuto un profilo giovane e ambizioso, anche se avrei fatto di tutto per tenere Palladino: con tutto quello che ha vissuto durante l’anno sono sicuro che è stato messo nelle condizioni di dimettersi.”

Sul mercato: “I giocatori sono buoni, ma non so se sono adatti al modulo scelto finora da Pioli. Se vuoi giocare con Gudmundsson e 2 punte sei costretto ad avere solo 2 centrocampisti, cosa che è complicata nel calcio italiano. Sono perplesso anche su Dzeko, che è veramente in là con l’età: la sua personalità può creare dei problemi a Kean.”