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Teotino: "Se i Della Valle avessero potuto costruire prima lo stadio avremmo una Fiorentina diversa, ormai è troppo tardi..."

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino, ha parlato a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato, toccando l'argomento Della Valle. Queste le sue dichiarazioni: "C'è stata troppa diffidenza ne...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 23:42
Teotino: "Se i Della Valle avessero potuto costruire prima lo stadio avremmo una Fiorentina diversa, ormai è troppo tardi..." -
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Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino, ha parlato a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato, toccando l'argomento Della Valle. Queste le sue dichiarazioni: "C'è stata troppa diffidenza nei confronti della famiglia Della Valle nei primi anni di proprietà. Furono lanciate proposte molto interessanti, ma non vennero prese in considerazione. Se fossero riusciti a realizzare il nuovo stadio con le loro tempistiche adesso avremmo una Fiorentina molto diversa e i Della Valle sarebbero ancor più appassionati..."

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