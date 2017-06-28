Teotino: "Se i Della Valle avessero potuto costruire prima lo stadio avremmo una Fiorentina diversa, ormai è troppo tardi..."

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino, ha parlato a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato, toccando l'argomento Della Valle. Queste le sue dichiarazioni: "C'è stata troppa diffidenza ne...

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino, ha parlato a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato, toccando l'argomento Della Valle. Queste le sue dichiarazioni: "C'è stata troppa diffidenza nei confronti della famiglia Della Valle nei primi anni di proprietà. Furono lanciate proposte molto interessanti, ma non vennero prese in considerazione. Se fossero riusciti a realizzare il nuovo stadio con le loro tempistiche adesso avremmo una Fiorentina molto diversa e i Della Valle sarebbero ancor più appassionati..."