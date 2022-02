Teotino critica: “Dirigenti lungimiranti non vendono Vlahovic, con lui Fiorentina in Europa”

Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina e adesso opinionista di 90′ Minuto ha parlato della cessione di Vlahovic, le sue parole:

“Tutti hanno detto che non si poteva vendere un giocatore per 70 milioni, non è vero, io credo che una società deve avere dei dirigente lungimiranti che capiscono che non necessariamente un affare fatto subito sia garanzia economica di un società. Con Vlahovic la Fiorentina ci poteva investire, con Vlahovic poteva arrivare in Europa e migliorare la forza del brand e avere un altro valore economico rispetto a quello che ha adesso. Lui sarebbe rimasto tranquillamente, ve lo posso assicurare” conclude Teotino.

