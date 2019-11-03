Teotino a Radio Sportiva: "Montella si sta meritando la riconferma con i risultati, Pedro…."

Le parole dell'ex responsabile della comunicazione della Fiorentina sulla Viola di oggi.

Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, è stato intervistato poco fa da Radio Sportiva:

“Montella si sta meritando tutta la riconferma con i risultati e la vicinanza alla zona europea. Aveva trovato l'optimum con la coppia Chiesa e Ribery, ora invece dovrà per forza schierare un nueve o falso nueve. Pedro non è tra questi perchè non dà le giuste garanzie fisiche, altrimenti avrebbe già giocato”.