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Teotino a Radio Sportiva: "Montella si sta meritando la riconferma con i risultati, Pedro…."

Le parole dell'ex responsabile della comunicazione della Fiorentina sulla Viola di oggi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 15:42
Teotino a Radio Sportiva: "Montella si sta meritando la riconferma con i risultati, Pedro…." -
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Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, è stato intervistato poco fa da Radio Sportiva:

Montella si sta meritando tutta la riconferma con i risultati e la vicinanza alla zona europea. Aveva trovato l'optimum con la coppia Chiesa e Ribery, ora invece dovrà per forza schierare un nueve o falso nueve. Pedro non è tra questi perchè non dà le giuste garanzie fisiche, altrimenti avrebbe già giocato”.

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