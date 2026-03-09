9 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:15

Teotino: "Con il Parma ennesima prestazione imbarazzante. La Fiorentina rischia tantissimo"

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma

Teotino: “Con il Parma ennesima prestazione imbarazzante. La Fiorentina rischia tantissimo”

Redazione

9 Marzo · 16:40

Aggiornamento: 9 Marzo 2026 · 16:40

Le dichiarazioni dell'ex dirigente Viola, Gianfranco Teotino, dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma

L’ex dirigente della Fiorentina, Gianfranco Teotino, ha parlato a Radio Sportiva: “Credo che la quota salvezza si possa alzare, anche se Pisa e Verona le vedo troppo indietro per tentare una risalita. La Cremonese non ha una reazione già da molto tempo, o inizia a fare punti adesso o non risale più”.

Sulla Fiorentina: “Anche la Fiorentina deve tenere le antenne dritte, perché non sta andando bene. Anche contro il Parma è stata imbarazzante, una partita bruttissima. Se continua così non so come va a finire”. 

