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Notizie 90 Minuto Fiorentina

Teotino critica: "Dirigenti lungimiranti non vendono Vlahovic, con lui Fiorentina in Europa"

06 febbraio 2022 19:24

Adani umilia Allegri: "Disastro Juventus, Sarri e Pirlo sarebbero mandati via con questi risultati"

17 dicembre 2021 12:10

Adani sta con la Fiorentina: "Cara Juventus, non sempre l'arbitro espelle il giocatore e ti fa vincere"

09 novembre 2021 13:39

Teotino bacchetta Italiano: "Deve imparare a saper gestire le forze tra primo e secondo tempo"

23 settembre 2021 15:46

Commisso: "Fiorentina paga regolare e rispetta indice di liquidità, al contrario di Inter e Juventus"

19 settembre 2021 20:01

Teotino: "La Fiorentina non è una delusione, scegliendo Iachini era normale andasse così"

09 novembre 2020 18:04

Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce...

04 ottobre 2020 19:28

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