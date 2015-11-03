Notizie 90 Minuto Fiorentina

Teotino critica: "Dirigenti lungimiranti non vendono Vlahovic, con lui Fiorentina in Europa"
06 febbraio 2022 19:24
Adani umilia Allegri: "Disastro Juventus, Sarri e Pirlo sarebbero mandati via con questi risultati"
17 dicembre 2021 12:10
Adani sta con la Fiorentina: "Cara Juventus, non sempre l'arbitro espelle il giocatore e ti fa vincere"
09 novembre 2021 13:39
Teotino bacchetta Italiano: "Deve imparare a saper gestire le forze tra primo e secondo tempo"
23 settembre 2021 15:46
Commisso: "Fiorentina paga regolare e rispetta indice di liquidità, al contrario di Inter e Juventus"
19 settembre 2021 20:01
Teotino: "La Fiorentina non è una delusione, scegliendo Iachini era normale andasse così"
09 novembre 2020 18:04
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