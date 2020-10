“L’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, ha realizzato un gol nella vittoria dell’Under 21 italiana contro l’Irlanda su assist di Sottil e al termine della sfida ha rilasciato una breve intervista su Rai Sport.

Queste le sue dichiarazioni: “È stata una settimana difficile e surreale. Siamo stati completamente isolati, non abbiamo neanche potuto fare la cena di squadra. Il gol? È stata una liberazione. Lo dedico ad il gruppo dell’Under 21 che era in ritiro a Coverciano e non ha potuto essere alla gara, però anche ai miei compagni di oggi, sono stati straordinari. Poco spazio alla Fiorentina? Io mi alleno sempre al massimo, sono in forma e sono sicuro di poter mettere in difficolta l’allenatore nelle scelte”.

