Paganini: "Gol di Piatek irregolare ma non se ne parla, se succedeva al Milan veniva il finimondo"
Il giornalista RAI non ci sta, secondo lui il gol di Piatek era irregolare ed è uno scandalo che non se ne parli
Il giornalista della Rai, Paolo Paganini, su Twitter ha preso di mira l’arbitro Marchetti: “È venuto giù il finimondo per Milan-Spezia con un arbitro che va in tv a scusarsi (roba da matti!). Poi però quando ci sono episodi che penalizzano le “piccole” squadre tipo ieri in Spezia-Fiorentina tutti zitti, tutto normale. Eh no! Non ci siamo! Tapulanza!”.
Il riferimento del giornalista è al gol segnato da Piatek, dove secondo lo stesso ci sarebbe un fallo di Odriozola non rivisto dal VAR.
ALLA SCOPERTA DELLA BELLISSIMA MOGLIE DI PIATEK
https://www.labaroviola.com/ecco-paulina-la-bellissima-moglie-di-piatek-con-cui-fa-bum-bum-e-a-cui-ha-dedicato-il-gol-di-ieri/165519/