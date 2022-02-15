Paganini: "Gol di Piatek irregolare ma non se ne parla, se succedeva al Milan veniva il finimondo"

Il giornalista RAI non ci sta, secondo lui il gol di Piatek era irregolare ed è uno scandalo che non se ne parli

A cura di Redazione Labaroviola 15 febbraio 2022 12:42

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