Ecco Paulina, la bellissima modella e moglie di Piatek e a cui per San Valentino ha dedicato il gol

Come un vero romanticone il bomber viola Piatek nel giorno di San Valentino ha dedicato il gol alla sua amata. Scopriamo insieme chi è Paulina

E' stato un San Valentino niente male per Krzysztof Piatek, tra i protagonisti assoluti della vittoria di ieri sera per 1-2 sul campo dello Spezia. Il pistolero ha segnato un bel gol e visto anche che era San Valentino ha dedicato il gol alla sua amata. Ma chi è Paulina la ragazza di Piatek? Andiamo a scoprirlo subito

Paulina Proyk è polacca come suo marito. E' originaria di Lubin e su Instagram si presenta con il cognome del marito. E' una delle wags internazionali e per questo la sua pagina Instagram è molto seguita tanto da arrivare a 75.000 followers. Appassionata di moda, non manca proprio su Instagram di sfoggiare i suoi look. Ha studiato giurisprudenza: laureata in legge, è un avvocato. Sta seguendo Piatek nella sua avventura in viola ed anche lei è venuta a vivere a Firenze

I DATI CHE CERTIFICANO IL GRANDE LAVORO DI MISTER ITALIANO

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