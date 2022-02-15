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La Fiorentina è la squadra più migliorata, Italiano ha già i punti di Iachini e Prandelli a metà febbraio

Italiano da record, a metà febbraio ha già praticamente uguagliato i punti ottenuti nell'intera scorsa stagione da Iachini e Prandelli

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
15 febbraio 2022 12:07
La Fiorentina è la squadra più migliorata, Italiano ha già i punti di Iachini e Prandelli a metà febbraio - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini15/01/2020 Firenze (Italia)Sport CalcioFiorentina - AtalantaCoppa Italia 2019/2020 - Stadio "Artemio Franchi"Nella foto: Giuseppe Iachini, allenatore della FiorentinaPhoto LaPresse - Jennifer Lorenzini15 January 2020 Fire

La Fiorentina a questo punto della stagione lo scorso anno aveva 25 punti 14 in meno rispetto a quelli che ha in questo campionato. La squadra viola è quello migliorata di più, al secondo posto abbiamo Torino e Napoli che hanno migliorato il loro rendimento di "soltanto" nove punti.

Ma non solo, a confermare lo straordinario ruolino di marcia di Vincenzo Italiano, basta pensare che ha già fatto praticamente gli stessi punti ottenuti da Prandelli e Iachini la scorsa stagione. La squadra viola chiuse infatti la stagione a soli 40 punti e mister Vincenzo a metà febbraio ne ha già 39. 

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