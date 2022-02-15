Vanoli stuzzica: "Cabral deve fare ancora il salto, il campionato svizzero non è competitivo"
L'allenatore Rodolfo Vanoli ha criticato l'attaccante della Fiorentina Cabral dicendo che deve ancora crescere molto
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2022 11:36
Il tecnico Rodolfo Vanoli ai microfoni di Tmw Radio ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Cabral. Queste le sue parole: “Secondo me, è grande il salto che deve ancora fare l’attaccante brasiliano. Il Basilea, per dire, non è nemmeno primo quest’anno. La bellezza della Svizzera sono le grandi strutture con cui lavori benissimo, ma il campionato non è troppo competitivo".
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