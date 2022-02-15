Vanoli stuzzica: "Cabral deve fare ancora il salto, il campionato svizzero non è competitivo"

L'allenatore Rodolfo Vanoli ha criticato l'attaccante della Fiorentina Cabral dicendo che deve ancora crescere molto

Il tecnico Rodolfo Vanoli ai microfoni di Tmw Radio ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Cabral. Queste le sue parole: “Secondo me, è grande il salto che deve ancora fare l’attaccante brasiliano. Il Basilea, per dire, non è nemmeno primo quest’anno. La bellezza della Svizzera sono le grandi strutture con cui lavori benissimo, ma il campionato non è troppo competitivo".

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