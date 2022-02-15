Repubblica: "Italiano l'anima della squadra, con lui si può andare oltre. Europa a portata di mano"

Italiano grazie alle sue idee di gioco sta ottenendo buoni risultati

Oggi all'interno di Repubblica troviamo un commento di Giuseppe Calabrese: "Ci sono allenatori che sanno andare oltre e Italiano è uno di questi. Oltre la cessione del giocatore più forte. Italiano si è ripreso il suo campionato e lo ha fato usando una squadra un po' sbilenca, con un centrocampo arrabattato. Lo ha fatto dimostrando che le idee nel calcio contano. La Fiorentina è il ritratto delle sue convinzioni tattiche. Avanti così, con la consapevolezza che la stagione non sai per niente facile, ma la Fiorentina se continua a giocare così, con questo pragmatismo, l'Europa è a portata di mano. Con Italiano si può andare oltre".

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