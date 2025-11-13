13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:04

Paolo Paganini: “La Fiorentina deve ricompattarsi e Vanoli recuperare Gudmundsson subito per risalire”

13 Novembre · 18:13

Il giornalista di Rai Sport analizza il momento viola: squadra in difficoltà, serve unità tra tecnico e giocatori per rilanciare il progetto

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, queste sono le sue parole: “Non mi sono sembrate parole di circostanza, credo siano parole giuste, in un momento molto delicato della Fiorentina, perché credo nessuno si aspettasse che la Fiorentina si potesse ritrovare in questa posizione in classifica. Perché io avevo giudicato in modo positivo il mercato della Fiorentina e il fatto che al posto di Palladino sia stato messo Pioli, vuol dire che la società programmava dei piani di un certo tipo, purtroppo il calcio insegna in maniera diversa. Io credo che Vanoli sia un allenatore di temperamento”.

Su Gudmundsson: “Io credo che in questo momento ci deve essere la collaborazione di tutti, giocatori, allenatore e società. Non si deve arrivare al muro contro muro, perché poi non si riesce a risalire. Io il Gudmundsson di Genova non l’ho mai visto a Firenze, questi giocatori sono dei professionisti e devono seguire le indicazioni del mister, perché si deve remare tutti dalla stessa parte. Gudmundsson è un patrimonio della società e secondo me è Vanoli che deve capire lui e viceversa”.

Su Vanoli: “Ripeto per me Vanoli è un ottimo allenatore, ma in una piazza come Firenze, con questi giocatori, tu devi riportarli a rendere al meglio. Vanoli deve recuparare Gudmundsson”.

