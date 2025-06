Pradè si dice tranquillo della situazione Pioli. E intanto i tifosi della Fiorentina sognano Spalletti

Difficile immaginare che una domenica di inizio estate avrebbe potuto scombussolare i piani della Fiorentina. Ancora senza allenatore, ma legata a doppio filo a quelle che sono le sorti della panchina più prestigiosa in Italia, quella della Nazionale. Il primo pomeriggio di ieri ha sancito l’addio di Luciano Spalletti, formalmente stasera ancora in sella nel delicatissimo match contro la Moldavia ma da domani ufficialmente esonerato. Il tecnico di Certaldo ha espresso la sua amarezza in conferenza stampa, da lì in avanti – tornando agli affari viola che stanno a cuore ai tifosi – si sono innescati dubbi e incertezze riguardo al futuro di Stefano Pioli, fino a venerdì sera saldamente nelle mani della Fiorentina come sostituto di Raffaele Palladino. I tempi lunghi di una trattativa complessa con lo stesso Pioli e l’Al-Nassr hanno di fatto favorito l’inserimento della Nazionale, che nel frattempo ha perso il tempo sui vari Allegri, Ancelotti e compagnia. Andiamo per gradi. Già ieri sera è cominciato il casting di Gravina. L’impressione è che non durerà molto.

La prima telefonata è stata fatta a Claudio Ranieri, il preferito per distacco. Situazione complicata da sbrogliare. Ecco perché nel calderone ci è finito Pioli. Secondo nella lista di gradimento e tutto sommato il più facile da raggiungere. Un contatto ci sarà in queste ore, con Pioli che farà presente di aver già speso una parola e mezzo con la Fiorentina. La decisione poi spetterà totalmente a lui. Da una parte l’amore per Firenze e una trattativa prossima alla conclusione. Dall’altra il sogno di una vita: allenare la Nazionale. La Fiorentina per tutta la giornata si è mostrata tranquilla. Daniele Pradè non ha dato troppo peso alle voci arrivate da Coverciano. Attende con serenità una risposta da parte di Pioli, se sarà positiva le parti si stringeranno la mano con soddisfazione, altrimenti i viola vireranno su un altro profilo.

Da ieri i social chiedono a gran voce a Daniele Pradè l’ingaggio dello stesso Spalletti. Il ds lo ha già portato alla Roma in passato. Al momento una suggestione. Si è però rimessa in moto la macchina delle alternative. Thiago Motta è un profilo che divide: ottimo l’anno al Bologna, disastroso quello alla Juventus. Qual è il vero Motta? E’ la domanda che si fanno tutti anche a Firenze. Farioli invece intriga a prescindere. Molto di più dei vari Gilardino e De Rossi, entrati per il momento di striscio anche nel casting azzurro (con Gattuso) se dovessero declinare le prime scelte. Chiaro che soprattutto questi ultimi non aspettino altro che una chiamata per raggiungere il Viola Park. Le prossime ore saranno comunque decisive. La panchina della Nazionale non resterà vacante a lungo. La prima parola a Ranieri, se dovesse declinare sarà Pioli a fare la sua scelta. E la Fiorentina si muoverà di conseguenza. Un domino destinato ad andare avanti ancora un po’, ma in ogni caso questa sarà la settimana decisiva per conoscere il nome del nuovo allenatore della Fiorentina. Lo scrive La Nazione