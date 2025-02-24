Spalletti: "Le regole devono essere uguali alla volontà di Bove. Folorunsho sarà convocato"
Luciano Spalletti ha parlato della situazione di Edoardo Bove, che in attesa di altri esami, sta aspettando di capire il suo futuro in serie A
Edoardo Bove ha detto che coltiva ancora il sogno di vestire un giorno la maglia azzurra. Le piacerebbe che la normativa gli desse la possibilità di tornare a giocare di nuovo a calcio? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, nel corso della lunga intervista tenuta oggi presso la sua tenuta 'La Rimessa' a Montaione. "A me piacerebbe che la normativa somigliasse alla sua volontà, ciò che vuol fare lui è la normativa più bella e che dovrebbe dargli la possibilità di fare ciò che più gli fa piacere".
Spalletti nel corso del botta e risposta ha poi a lungo parlato di talenti. Manca all'Italia un talento puro che da solo può risolvere le partite? Questa la risposta del commissario tecnico: "Questi talenti, questi grandi calciatori possono dare la soluzione in poco tempo, è vero. Ma il talento non è solo nella giocata offensiva risolutiva. Secondo me il Calafiori della situazione può diventare uno di questo livello qui, Cambiaso ha fatto vedere che può interessare anche a grandissime squadre. Vedendo giocare il Real Madrid io vedo anche il talento anche nella capacità di non sbagliare mai il passaggio, un gesto ripetuto all'infinito e fatto sempre bene. Barella mi sembra un giocatore talentuoso con le sue scorribande e la sua capacità di raccattare cose da tutte le parti".
E sulla possibilità di inserire calciatori nuovi al prossimo giro di convocazioni, ecco due nomi: "Anche se questo è un gruppo importante su cui costruirci sopra, gente come Baldanzi vogliamo andarla a vedere. Folorunsho sta facendo benissimo e la vedremo fino alla fine prima di diramare le convocazioni. Penso stavolta sia possibile portare 1-2 giocatori in più rispetto ai 22 23 canonici". Lo riporta TMW