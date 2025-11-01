1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:13

Il cambio di allenatore fa bene alla Juve che con Spalletti batte subito la Cremonese

1 Novembre · 23:13

Debutto vincente per il nuovo tecnico bianconero che espugna lo “Zini” ripropondendo il 352 con un inedito Koopmeiners braccetto di sinistra

Buona subito la prima per Luciano Spalletti alla guida della panchina della Juventus. Pur soffrendo e non poco nel palpitante finale dello ‘Zini’, i bianconeri riescono a bissare il successo casalingo ottenuto con l’Udinese espugnando lo “Zini” con il risultato di 1-2.

Alla rete siglata dopo 90 secondi da Kostic ha infatti fatto seguito il gol di Cambiaso; nel finale, gol della speranza di Vardy e arrembaggio finale della compagine di Nicola che però non riesce ad agguantare gli ospiti. Nel complesso, la ‘Vecchia Signora’ ha comunque meritato il successo per il numero di occasioni create soprattutto nella prima frazione di gioco dove tanto l’imprecisione quanto la sfortuna hanno impedito alla Juve di arrotondare subito il risultato.

Tra le note negative degli uomini di Spalletti, infatti, da menzionare sicuramente Openda che, oltre ad essere criticato sui social, è stato preso di mira anche dal suo allenatore che, dopo averne criticato la cattiva gestione di un contropiede in maniera piuttosto plateale, ha deciso di sostituirlo.

Lo riporta calciomercato.it

 

