Il Corriere dello Sport: “Mandragora osservato da Spalletti, il centrocampista potrebbe essere convocato per le prossime sfide”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si è parlato delle convocazioni del commissario tecnico Luciano Spalletti per le due gare di giugno contro Norvegia e Moldavia per le qualificazioni al mondiale americano del 2026. In chiave viola, Comuzzo potrebbe essere nuovamente convocato come alternativa ai vari Bastoni-Calafiori-Di Lorenzo come titolari con il nerazzurro atteso da un autentico tour de force visto anche il Mondiale per Club dalla seconda metà di giugno negli Stati Uniti.

Invece, Rolando Mandragora, che ha fatto la miglior stagione in viola, potrebbe rientrare tra le alternative a centrocampo ai vari Barella, Tonali, Ricci e Rovella e appare più avanti per rendimento rispetto a Fagioli e Locatelli. Mandragora in viola ha segnato 9 gol in 40 partite disputate e potrebbe eguagliare il francese Jordan Veretout a quota 10 stasera contro l’Udinese.