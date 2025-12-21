Spalletti ha fatto svoltare la Juventus: nelle ultime 7 partite 6 vittorie, si vede la sua mano sul gioco

La Juventus ieri ha battuto per 2-1 la Roma in una partita fondamentale per la corsa alla Champions League visto che probabilmente saranno loro due a contendersi i 4 posti. La squadra bianconera sta beneficiando della cura Spalletti. Infatti nelle ultime 7 partite la Juventus ne ha vinte 7 e fa eccezione solo la sconfitta contro il Napoli al Maradona. Dopo un’avvio in cui il tecnico di Certaldo ha fatto fatica ad incidere adesso si vede anche la sua mano sul gioco. La Juventus piano piano sta diventando una squadra Spallettiana che gioca un calcio gradevole e fluido. L’ennesimo rimorso per i tifosi viola che avevano sognato il suo arrivo quando ancora era libero e nelle interviste aveva strizzato l’occhio alla Fiorentina