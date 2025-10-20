Orlando: “Tudor verrà esonerato presto. Alla Juve piace Palladino ma anche Luciano Spalletti”

L’ex calciatore di Fiorentina e Milan Massimo Orlando, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni temi dell’ultima giornata di Serie A. Questo un estratto:

“E’ stato deprimente questo fine settimana. La paura del risultato sta condizionando tutti. E siamo appena alla settima giornata. C’è un’aspettativa che condiziona il gioco, non c’è stata una giocata che sia una. Anche Milan-Fiorentina è stata brutta. Hanno sbagliato tanti passaggi, se non ci si mette in testa che prima di tutto bisogna giocare bene, poi è difficile andare avanti. Il Motivo? Troppa tattica sta rovinando. Non si può giocare con questa paura. Se devi giocare con attenzione, ecco quello che vedi”.

Ha anche aggiunto: “Se era rigore quello del Milan? II VAR non doveva intervenire. A termini di regolamento quindi non era rigore”.

Su Tudor: ”Ha due partite e forse poi saluta. Col Como, che sta diventando una certezza, gioca un bel calcio, la Juve non è mai entrata in partita. Fossi la dirigenza bianconera andrei su Spalletti, ma è ancora sofferente per la Nazionale. Se lui si sente pronto però, potrebbe essere la soluzione più corretta”

Ha poi concluso le voci su un possibile approdo in bianconero dell’ex Fiorentina Raffaele Palladino: “La voce gira, ha lavorato con Modesto a Monza, ma manca di esperienza. Non so se la Juve vuole di nuovo sperimentare. E’ una squadra che non è da Juve. E’ finito un ciclo ed è difficile ricostruire le squadre”.