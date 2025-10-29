Il retroscena di Repubblica: "Una parte dello spogliatoio della Juventus faceva il tifo per Palladino"

Sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore della Juventus, il tecnico di Certaldo infatti firmerà un contratto fino al termine della stagione che si rinnoverà in caso di qualificazione in Champions Le...

Sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore della Juventus, il tecnico di Certaldo infatti firmerà un contratto fino al termine della stagione che si rinnoverà in caso di qualificazione in Champions League. Spalletti sostituirà dunque Igor Tudor, ed ha avuto la meglio sull'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Ma c'è un curioso retroscena rivelato da Repubblica. Infatti secondo il noto quotidiano una parte dello spogliatoio della Juventus faceva il tifo per Palladino, in quanto preferiva l'ex tecnico della Fiorentina a Spalletti