Ranieri chiamato da Spalletti al posto di Buongiorno, prima convocazione per il capitano viola

Arrivano degli aggiornamenti da Coverciano riguardo alle convocazioni di Spalletti, infatti il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha lasciato il ritiro a causa di un problema fisico che lo rende indisponibile per i prossimi impegni di giugno contro Norvegia e Moldavia e tornerà al club di appartenenza. Al suo posto il commissario tecnico ha chiamato il capitano viola Luca Ranieri alla prima convocazione in maglia azzurra della sua carriera dopo una buona stagione con la Fiorentina con cui ha fatto 47 partite e 3 gol, di cui due in Conference ed uno in campionato confermandosi come uno dei più presenti del club viola.