Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, firmerà un contratto fino al termine della stagione

Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus ripartirà da Luciano Spalletti. In seguito all'incontro con il direttore generale Comolli, oggi è attesa la firma dell'allenatore con il club bianconero. Inol...

Dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus ripartirà da Luciano Spalletti. In seguito all'incontro con il direttore generale Comolli, oggi è attesa la firma dell'allenatore con il club bianconero. Inoltre, l'ex commissario tecnico della Nazionale è atteso all'Allianz Stadium per seguire la sfida della Juve contro l'Udinese. Luciano Spalletti firmerà con la Juventus un contratto fino al termine della stagione, con un prolungamento biennale automatico in caso di qualificaione in Champions League. In giornata è attesa la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Fumata bianca dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 ottobre, con il direttore generale bianconero Comolli. Lo scrive il Corriere dello Sport