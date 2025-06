Spalletti:”Mi dispiace di non portare Mandragora in Nazionale, ma non mi dimentico di lui per il futuro.”

Inizia il ritiro della Nazionale, che la porterà alle gare qualificazione contro Norvegia e Moldavia, con la conferenza di Spalletti a Coverciano. Molti i temi toccati dal CT, tra cui alcune mancate convocazioni: “Fare queste convocazioni non è stato facile perché dobbiamo considerare tanti fattori. Anche se ne ho portati 23 poi sono 30 i calciatori che fanno parte della Nazionale. Non ci sono Calafiori e Buongiorno, stavamo monitorando anche Leoni ma non è al meglio. Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora,Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo. Però lo abbiamo lì come pensiero perché se ci manca qualche pedina la andiamo a rimpiazzare. Non ci siamo dimenticati di loro.”

I giocatori viola che partiranno con la Nazionale sono Kean e Ranieri, quest’ultimo chiamato a causa dell’indisponibilità di Buongiorno.