Spalletti: "Malore di Bove? Ho provato smarrimento. Ho chiamato continuamente un mio ex collaboratore"

Quello che è successo a Bove ha messo in risalto la grande comunità che c’è tra i nostri calciatori

Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale italiana, ha così parlato al Gran Galà del Calcio ha raccontato come ha vissuto la situazione legata a Edoardo Bove: “Quello che è successo a Bove ha messo in risalto la grande comunità che c’è tra i nostri calciatori: giocano derby in campo, ma fuori sono grandi amici. Si è vista tanto questa comunità intorno a Bove: esisteva prima e c’è anche adesso, e infatti è venuta fuori. La bellezza di questa serata va tutta a lui, oltre a un grosso abbraccio. Ho provato un fortissimo senso di smarrimento. Ho chiamato continuamente un mio ex collaboratore allo Zenit che ora lavora con Palladino per avere notizie”.

https://www.labaroviola.com/lautaro-per-noi-dellinter-la-partita-e-finita-quando-bove-e-caduto-a-terra-ho-sentito-gli-argentini-della-fiorentina-e-palladino/279248/