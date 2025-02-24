Spalletti: "Kean e Retegui possono giocare insieme, uno è d'area di rigore, l'altro attacca la profondità"

Luciano Spalletti ha parlato a meno di un mese dal prossimo raduno della Nazionale Italiana. E si è soffermato su Kean e Retegui

"Sì, Kean e Retegui possono giocare insieme nella mia Nazionale". A meno di un mese dalla prima delle due sfide contro la Germania a San Siro il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha annunciato che un'Italia coi due migliori marcatori della Serie A è possibile già dal prossimo impegno ufficiale. Direttamente dalla sua tenuta a Montaione il CT azzurro ha affrontato vari temi e ha dichiarato che il gruppo costruito lo scorso autunno sarà grossomodo quello protagonista contro i tedeschi per il doppio match valido per i play-off di Nations League.

"Siamo molto contenti di entrambi. Sono entrambi numeri 9, ma diversi. Uno più d'area di rigore, un altro che attacca di più la profondità. E' una cosa che può succedere, soprattutto contro squadre che giocano con un blocco squadra molto basso: lì per forza bisogna mettere un attaccante in più o un esterno con caratteristiche più offensive. Per fare calcio offensivo le due piazzole degli esterni determinano, fanno la differenza. Per cui si può pensare anziché avere uno che va per il cross, inserire uno alla Politano che si butta anche dentro".

Kean e Retegui insieme nelle gare in cui l'Italia è favorita sulla carta. Oppure il 3-5-1-1 o, ancora, il 3-5-2 con Raspadori seconda punta: "Quello che sta facendo ora è perfetto, quello è il suo ruolo. Ieri ha corso moltissimo a Como. Ti può dare molto in quel ruolo lì, soprattutto se riesce a ritagliarsi più minutaggio". Nel corso del lungo botta e risposta Spalletti ha poi fatto l'in bocca al lupo a Kean dopo quanto accaduto ieri: "Il medico della Nazionale e quello della Fiorentina si sono sentiti e le informazioni sono confortanti. Siamo tutti ad aspettare che possa tornare ad allenarsi". Lo scrive TMW