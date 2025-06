Nelle ultime ore è circolata la notizia di un possibile tentativo della Fiorentina per Luciano Spalletti. Dopo che l’allenatore è stato esonerato da Gravina come commissario tecnico azzurro. Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha chiarito questa faccenda e detto la sua su queste voci: “Priva di fondamento qualsiasi voce su un tentativo della Fiorentina per Spalletti. E addirittura su un rifiuto”