Spalletti: "Ho deluso le aspettative di tutti, ma il calcio italiano non è affatto in crisi"

L'ex commissario tecnico azzurro ha parlato dell'esperienza vissuta con l'Italia terminata a giugno dopo la Norvegia

A Nonsolomercato è intervenuto l'ex Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti per parlare dell'esperienza azzurra finita dopo la sconfitta con la Norvegia: "Sono deluso per com'è andata e non mi passerà mai perché non sono riuscito a dare niente nonostante ce l'abbia messa tutta davvero. Mi sono sentito in paradiso, ma non ho rispettato le aspettative e questo mi rattrista molto, ma le responsabilità sono mie perché ho scelto io i giocatori e rifarei le stesse scelte anche perché la Federazione mi ha sempre sostenuto in tutto."

Prosegue: "Non ho fatto crescere la Nazionale e questo era l'obiettivo che avevo, ma il calcio italiano non è in crisi perché ci sono ragazzi di qualità che pure Gattuso convocherà. Gli faccio i miei auguri e sono sicuro che porterà la Nazionale al Mondiale."

Sul futuro: "Sono tranquillo, sto bene a casa mia con i miei amici e con i miei animali. Guarderò le partite a mente libera senza preoccupazioni e senza gufare nessuno perché voglio bene a tutti poi se ci saranno delle chiamate, le valuterò, ma ora non è il momento perché devo smaltire quanto accaduto."