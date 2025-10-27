Cobolli Gigli: "Palladino allenatore con tanta buona volontà, ma sceglierei Mancini per la panchina bianconera"

E' di stamattina la notizia dell'esonero di Igor Tudor dalla panchina della 'vecchia signora'. Fatale il KO rimediato all'Olimpico contro la Lazio per 1-0.

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero, ha commentato a Tuttomercatoweb il futuro della panchina della Juventus, citando anche l'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino.

E' di stamattina la notizia dell'esonero di Igor Tudor dalla panchina della 'vecchia signora'. Fatale il KO rimediato all'Olimpico contro la Lazio per 1-0. E così Raffaele Palladino diventa uno dei tre candidati per subentrare al posto del tecnico croato, insieme a Spalletti e Mancini. Di seguito le parole dell'ex numero uno bianconero proprio su Palladino: "Ha fatto cose buone, anche alla guida della Fiorentina. Se ne è andato alla fine del campionato, ma mi pare che il modo con cui lo ha fatto sia stato un modo gentile per nascondere un'uscita spontanea. Ha tanta buona volontà, anche se non tanta esperienza. Tuttavia, fra i due sceglierei sicuramente Mancini".