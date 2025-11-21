Spalletti sereno: “Conosco bene Firenze e accetterò qualsiasi situazioni mi troverò davanti”

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita con la Fiorentina, queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb:

Quali sono i segnali di crescita della squadra?

“Quello che ho detto adesso. Noi abbiamo delle qualità e dobbiamo basarci su queste. Noi dobbiamo saper riconoscere i momenti dove usare le nostre qualità. E sempre un lavoro del comportamento del blocco squadra”

Su Koopmeiners?

“In generale non è il ruolo che cambia il grande calciatore. Il grande calciatore porta sempre il suo stile di gioco dove lo metti. Il calciatore moderno è quello che sa adattarsi alla partita.

Noi dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità. Lui, in queste tre partite, ha fatto vedere le sue qualità. Sono contento delle sue risposte perchè non era scontato. Lui ci può dare un contributo di esperienza e personalità. Noi abbiamo recuperato dei difensori forti come Kelly e Cabal, perciò possiamo vederlo a centrocampo”

Sul suo ritorno a Firenze?

“Ci sono già stato a Firenze e la conosco bene, perchè ho passato tanto tempo li. lo accetterò qualsiasi situazione che mi troverò davanti. Poi entrerò in campo da allenatore della Juventus e accetterò tutto. lo ho sempre rispettato tutti e non ho debiti con nessuno e sono sereno ad essere l’allenatore della Juventus anche nello stadio di Firenze. lo mi aspetto una grande partita, perchè troveremo una squadra e una città intera che darà il massimo, perciò sarà una partita molto difficile. lo mi aspetto che si faccia vedere che siamo professionisti da Juventus”

Pensa di passare alla linea a 4?

“È una cosa che abbiamo accennato e dobbiamo andare a valutare. Abbiamo bisogno di tempo per fare questo, perchè abbiamo fatto pochi allenamenti. Per la difesa a 4 dobbiamo recuperare determinati giocatori e avere delle alternative per andare dentro con forza”.