Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull’1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

La Juventus non va oltre il pareggio contro il Sassuolo in una sfida intensa e ricca di episodi, chiusa sull’1-1 e segnata anche da un rigore fallito nel finale da Locatelli.

I bianconeri partono forte e trovano il vantaggio al 14’, quando Yildiz sfrutta un rinvio lungo di Perin, attacca la profondità e batte Muric con grande freddezza. La squadra di Spalletti continua a spingere e sfiora il raddoppio in più occasioni, ma il portiere del Sassuolo si oppone con interventi decisivi, tenendo i suoi in partita.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match: il Sassuolo cresce e trova il pareggio al 52’ con Pinamonti, bravo a chiudere un’azione ben costruita insieme a Berardi e Volpato. I neroverdi prendono fiducia, mentre la Juve prova a reagire con diverse sostituzioni per aumentare il peso offensivo.

Nel finale arriva l’episodio che potrebbe decidere la gara: il Var richiama l’arbitro per un tocco di mano in area e viene assegnato un calcio di rigore alla Juventus. Sul dischetto si presenta Locatelli, ma il suo tiro è troppo debole e centrale: Muric blocca senza difficoltà, salvando il risultato. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, per le occasioni sprecate e il penalty fallito, mentre il Sassuolo porta a casa un punto prezioso grazie alla solidità e alle parate decisive del suo portiere. [Foto Getty Images]