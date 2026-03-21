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Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull’1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

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Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull’1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

Redazione

21 Marzo · 22:51

Aggiornamento: 21 Marzo 2026 · 22:51

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Occasioni sprecate e un penalty sbagliato da Locatelli condannano li bianconeri al pari contro un buon Sassuolo. Grande prova di Muric

La Juventus non va oltre il pareggio contro il Sassuolo in una sfida intensa e ricca di episodi, chiusa sull’1-1 e segnata anche da un rigore fallito nel finale da Locatelli.

I bianconeri partono forte e trovano il vantaggio al 14’, quando Yildiz sfrutta un rinvio lungo di Perin, attacca la profondità e batte Muric con grande freddezza. La squadra di Spalletti continua a spingere e sfiora il raddoppio in più occasioni, ma il portiere del Sassuolo si oppone con interventi decisivi, tenendo i suoi in partita.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match: il Sassuolo cresce e trova il pareggio al 52’ con Pinamonti, bravo a chiudere un’azione ben costruita insieme a Berardi e Volpato. I neroverdi prendono fiducia, mentre la Juve prova a reagire con diverse sostituzioni per aumentare il peso offensivo.

Nel finale arriva l’episodio che potrebbe decidere la gara: il Var richiama l’arbitro per un tocco di mano in area e viene assegnato un calcio di rigore alla Juventus. Sul dischetto si presenta Locatelli, ma il suo tiro è troppo debole e centrale: Muric blocca senza difficoltà, salvando il risultato. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, per le occasioni sprecate e il penalty fallito, mentre il Sassuolo porta a casa un punto prezioso grazie alla solidità e alle parate decisive del suo portiere. [Foto Getty Images]

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