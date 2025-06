Valcareggi: “A chi è venuto in mente di mandare in panchina Spalletti ieri? La vera Italia non esiste più”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi per parlare della situazione in casa viola in attesa di Pioli e della Nazionale: “Mandare Spalletti in panchina ieri non ha avuto senso perché era già stato esonerato e se l’Italia va bene dopo la sua cacciata, non è contento perché è un uomo seppur milionario. Vorrei capire a chi è venuto in mente metterlo lì per un’ora a soffrire quando già sapeva di andarsene ed ogni gol non era una bella notizia per lui. Nessuno dei giocatori lo ha salutato e tutti si scansavano, che roba è? Ho visto una cosa talmente malsana e stupida che mai mi sarei aspettato e bisogna interrogarsi, c’è da levare due stelle col pennarello.”

Prosegue: “Alla fine della partita ho visto uno spettacolo spettrale, adesso Spalletti vada nella sua tenuta a parlare coi cavalli e si sfoghi. Non esiste nemmeno più la dirigenza, ma chi c’era in tribuna d’onore? Ma chi erano questi? La vera Italia aveva Artemio Franchi in tribuna, volete mettere davvero?.”

Su Palladino: “A me è sempre stato simpatico e non l’ho mai nascosto, è stato massacrato dai dirigenti e se n’è andato dopo mesi di frecciate e scontri. Lo stimo perché non lo fa più nessuno e sono con lui perché ha rinunciato a dei soldi e ha fatto un gesto onesto.”