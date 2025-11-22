Spalletti: “La Fiorentina ha voglia di reagire. Vanoli sa dargli sicuramente una carica emotiva”

Luciano Spalletti ha commentato il pareggio del Franchi ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla prova offerta dalla sua Juventus. L’allenatore ha riconosciuto come il primo tempo sia stato segnato da troppi errori tecnici e da un’impostazione di gioco troppo scolastica, ben al di sotto del livello che si aspetta dalla sua squadra. «Abbiamo commesso sbagli che non possiamo permetterci, il nostro standard deve essere superiore. Per venire su campi insidiosi come questo e vincere, dobbiamo alzare il livello in tutto».

Spalletti ha poi sottolineato il valore dell’avversario. «La Fiorentina aveva grande voglia di reagire e ha trovato un allenatore come Vanoli, che conosciamo bene per passione e attitudine a far lottare i suoi giocatori. Ma noi siamo stati scelti per fare di più, e dobbiamo dimostrarlo».

Sulle ambizioni stagionali, il tecnico ha ribadito quanto dichiarato il giorno della presentazione: «L’obiettivo deve essere quello di lottare per lo Scudetto, non lo Scudetto in sé. Sono convinto di poter ottenere di più da questa squadra. Il silenzio nello spogliatoio a fine partita dimostra che i giocatori stessi non erano soddisfatti della prestazione, e questo è un segnale importante. Ora serve trasformare questa consapevolezza in un calcio diverso».