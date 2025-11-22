22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Spalletti: “La Fiorentina ha voglia di reagire. Vanoli sa dargli sicuramente una carica emotiva”

News

Spalletti: “La Fiorentina ha voglia di reagire. Vanoli sa dargli sicuramente una carica emotiva”

Redazione

22 Novembre · 21:03

Aggiornamento: 22 Novembre 2025 · 21:03

TAG:

Spalletti

Condividi:

di

Luciano Spalletti ha commentato il pareggio del Franchi ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla prova offerta dalla sua Juventus. L’allenatore ha riconosciuto come il primo tempo sia stato segnato da troppi errori tecnici e da un’impostazione di gioco troppo scolastica, ben al di sotto del livello che si aspetta dalla sua squadra. «Abbiamo commesso sbagli che non possiamo permetterci, il nostro standard deve essere superiore. Per venire su campi insidiosi come questo e vincere, dobbiamo alzare il livello in tutto».

Spalletti ha poi sottolineato il valore dell’avversario. «La Fiorentina aveva grande voglia di reagire e ha trovato un allenatore come Vanoli, che conosciamo bene per passione e attitudine a far lottare i suoi giocatori. Ma noi siamo stati scelti per fare di più, e dobbiamo dimostrarlo».

Sulle ambizioni stagionali, il tecnico ha ribadito quanto dichiarato il giorno della presentazione: «L’obiettivo deve essere quello di lottare per lo Scudetto, non lo Scudetto in sé. Sono convinto di poter ottenere di più da questa squadra. Il silenzio nello spogliatoio a fine partita dimostra che i giocatori stessi non erano soddisfatti della prestazione, e questo è un segnale importante. Ora serve trasformare questa consapevolezza in un calcio diverso».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio