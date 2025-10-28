Sky: “Juventus, avvenuto l’incontro tra Spalletti e Comolli. Palladino seconda scelta. Nessun approfondimento con Mancini”

Luciano Spalletti resta in pole position per prendere il posto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Per il turno infrasettimanale intanto ci sarà Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Oggi c’è stato un incontro con l’ex CT della Nazionale, che ha dato apertura ai bianconeri sulla durata del contratto. C’è stato anche un sondaggio per Raffaele Palladino, soluzione più giovane che ha lavorato con Modesto a Monza, il quale lo ha proposto a Comolli. L’ex tecnico della Fiorentina però rimane dietro nelle gerarchie, rispetto alla prima scelta che rimane Spalletti. L’intenzione è quella di avere il nuovo tecnico già per la partita di sabato contro la Cremonese.