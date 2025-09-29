Romano: “La Fiorentina non ha mai messo in discussione Pioli, false le voci su Spalletti in viola"

Fabrizio Romano, spiega come Pioli sia ancora saldo sulla panchina della Fiorentina e di come Spalletti ancora non sia stato contattato.

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato dei retroscena interessanti sulla situazione attorno alla panchina della Fiorentina e a Luciano Spalletti, che proprio di recente ha ribadito la sua volontà di allenare la squadra viola in futuro.

"Stefano Pioli non è mai stato in discussione e la Fiorentina non ha parlato con altri allenatori e mantiene la propria fiducia in Pioli, nonostante i rumors insistenti su Spalletti di questa settimana. A proposito di Spalletti per diversi club è un profilo che potrebbe rappresentare un'opportunità, non solo in Italia ma anche all'estero. Luciano Spalletti infatti ha avuto contatti diretti con l'Al-Ittihad, che ha esonerato Blanc".