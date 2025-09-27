Fratini rivela: “Spalletti ha manifestato di voler andare alla Fiorentina a chiare note”

Il talent scout, Michele Fratini, ha rivelato che l’ex Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, coverebbe il sogno di allenare la Fiorentina

Il noto talent scout, Michele Fratini, è intervenuto nel canale Youtube di CMIT, e ha rivelato una notizia pesante su Luciano Spalletti, e sulla sua voglia di allenare la Fiorentina: “Ho visto Spalletti a Viareggio in occasione dell’inaugurazione dello stadio ‘Dei Pini’: ha manifestato a chiare note di voler andare alla Fiorentina a cui è già stato accostato, potrebbe esser il suo sogno. Delle big gli mancherebbe la Juve, ma si vuole decongestionare dalla delusione della Nazionale e gli piacerebbe restare vicino casa. Pioli non è partito bene e ora ha un calendario difficile”. Lo riporta calciomercato.it