Spalletti non si nasconde: "Allenare la Fiorentina? Qualcosa a cui penso prima di finire la carriera"

Luciano Spalletti parla del suo futuro nel calcio a margine di un evento calcistico di Arezzo. Parole raccolte da TMW.

L'ex CT della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio TMW a margine di un evento ad Arezzo. Ecco le sue parole riguardo il futuro: "Mi considero molto fortunato per il percorso che ho avuto nel calcio e per le squadre che ho allenato. Sono certo che qualcosa potrà arrivare, ma non voglio forzare le situazioni o andarmele a cercare: deve accadere tutto in modo naturale."

Sulla Nazionale: "Bravo Gattuso, ha fatto bene tatticamente. Questi sono i giocatori giusti, sono sempre stato dalla loro parte e gli ho voluto bene. L'Italia deve andare al Mondiale, lo penso anche se sono stato esonerato: le responsabilità sono le mie, fa ancora male"

Sulla Fiorentina: "Firenze è una realtà importante che non sta vivendo un momento felicissimo, ma ha un tecnico e un presidente che vogliono bene alla città e sono una garanzia. Prima di smettere è una che a cui penso allenare la Fiorentina."