Spalletti pronto a diventare l'allenatore della Juventus, c'è già l'accordo tra l'allenatore e la società

Luciano Spalletti sarà, quasi certamente, il nuovo allenatore della Juventus, succedendo all'esonerato Tudor. Stando ad indiscrezioni apprese dalla nostra redazione, i vertici del club bianconero avre...

Luciano Spalletti sarà, quasi certamente, il nuovo allenatore della Juventus, succedendo all'esonerato Tudor. Stando ad indiscrezioni apprese dalla nostra redazione, i vertici del club bianconero avrebbero trovato l'accordo con l'ex allenatore, tra le altre, di Napoli e nazionale azzurra nella serata di ieri. La "fumata" bianca, dunque, potrebbe arrivare già nella mattinata di oggi, o, comunque, in giornata. La Juve ha trovato il suo nuovo condottiero, sarà Luciano Spalletti. Lo scrive TuttoJuve.com