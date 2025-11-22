22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione rivela: “Fiorentina? Spalletti disse no a Barone per la mancanza di un progetto credibile”

Rassegna Stampa

Nazione rivela: “Fiorentina? Spalletti disse no a Barone per la mancanza di un progetto credibile”

Redazione

22 Novembre · 10:12

Aggiornamento: 22 Novembre 2025 · 10:12

TAG:

BaroneFiorentinaSpalletti

Condividi:

di

Spalletti rifiutò la panchina della Fiorentina nel 2019

Eppure Firenze resta casa sua: qui Spalletti ha giocato nelle giovanili, qui nel 2019 rifiutò la panchina dopo la proposta di Barone per mancanza di un progetto credibile e sempre qui vivono i suoi amici di una vita, dal gruppo delle «galline del Cioni» al Viola Club Montaione, il paese natale dove custodisce la sua tenuta «La Rimessa». Oggi, però, conterà solo il presente: la Fiorentina, ultima, cerca la scintilla mentre la Juventus deve trovare continuità. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio