Nazione rivela: “Fiorentina? Spalletti disse no a Barone per la mancanza di un progetto credibile”

Eppure Firenze resta casa sua: qui Spalletti ha giocato nelle giovanili, qui nel 2019 rifiutò la panchina dopo la proposta di Barone per mancanza di un progetto credibile e sempre qui vivono i suoi amici di una vita, dal gruppo delle «galline del Cioni» al Viola Club Montaione, il paese natale dove custodisce la sua tenuta «La Rimessa». Oggi, però, conterà solo il presente: la Fiorentina, ultima, cerca la scintilla mentre la Juventus deve trovare continuità. Lo scrive La Nazione.
22 Novembre · 10:03