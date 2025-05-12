Spalletti: "La Fiorentina la mia prima delusione, mi scartarono e pensai di giocare negli amatori"

In una lunga intervista al Corriere della Sera l'attuale CT della nazionale italiana Luciano Spalletti ha rivelato che una delle sue prime delusioni sportive gliel'ha data la Fiorentina. questo il rac...

In una lunga intervista al Corriere della Sera l'attuale CT della nazionale italiana Luciano Spalletti ha rivelato che una delle sue prime delusioni sportive gliel'ha data la Fiorentina. questo il racconto dell'episodio:

"Sono partito dai bambini dell'Avane, una zona di case popolari in periferia di Empoli. Poi mi notò la Fiorentina ma lì ci fu la prima delusione, quando mi dissero che non rientravo nei loro programmi. Ricordo quando facevo il raccattapalle e dovevo consegnare il pallone a Merlo o Chiarugi. Dopo il verdetto dei viola avevo deciso che avrei giocato solo tra gli Amatori, ma poi un mio zio mi convinse a riprovare. Insomma ho indossato le magliette di Volterrana, Castelfiorentino, Cuoiopelli, Entella Chiavari, Viareggio, Empoli. Dove ho finito la mia onesta carriera. Sai che mi sono reso conto che da giocatore e da allenatore sono stato in tutte le categorie, mi manca solo la prima categoria"