Spalletti: “Cori contro Vlahovic? La dobbiamo far finita. Imbruttiamo lo sport più bello al mondo”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha così parlato ai microfoni di DAZN: “Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo e abbiamo fatto degli errori che non possiamo fare perché il nostro livello deve essere superiore. Dobbiamo alzare il livello di tutto per venire su campi insidiosi come questo qui e vincere. Partita difficile perché troviamo una squadra che è sotto livello, Vanoli sa dare una grande carica emotiva. Conosciamo tutti la sua passione e la sua attitudine.

Io ho detto che come ambizione bisogna avere la lotta per lo scudetto, non lo scudetto. Io penso che posso far far dare di più ai ragazzi. Il silenzio dei ragazzi nel loro spogliatoio mi fa pensare che anche loro sono consapevoli di dover dare di più.

Yldiz lo abbiamo trovato. Lo dobbiamo servire meglio con un imbucata. Quando lo abbiamo fatto abbiamo sbagliato il passaggio, dobbiamo alzare il livello. Lo dobbiamo trovare di più quello spazio andare un po’ più sulla punta. Dusan ha un carattere che più gli danno addosso e più reagisce. Dal punto di vista sociale la dobbiamo far finita di usare gli stadi e delle robe che non hanno senso nello sport. Andiamo a imbruttire lo sport più bello del mondo, se non ci fosse il calcio sarebbe una vita più triste”.