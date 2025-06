Spalletti: “Kean out? Ora posso evitare di mandare una punta in tribuna. Una doveva stare fuori”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così riposto alla domanda sull’assenza di Moise Kean, fermato per un problema muscolare: “Noi nel ruolo ne avevamo portati tre e uno doveva stare fuori… Ora posso evitare di metterne uno in tribuna, siamo 21 più i portieri, 16 scenderanno in campo poi ci sarà una partita a distanza di pochi giorni. Tutti saranno molto coinvolti, chi non giocherà domani giocherà l’altra. A volte poi i calciatori più forti vengono impiegati a fine partita perché nei minuti finali si decidono sempre più spesso le gare. Spesso si va a far battere gli ultimi rigori ai più forti, perché lì c’è più tensione. Noi siamo nelle possibilità di fare una grande partita”.