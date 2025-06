Gazzetta dello Sport: “Con Pioli ormai promesso sposo della Fiorentina, l’Al Nassr punta su Spalletti”

La Fiorentina ha ormai deciso da settimane di affidare la panchina a Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il legame tra l’allenatore parmense e l’Al-Nassr è ormai ai titoli di coda, e le due parti stanno lavorando alla risoluzione del contratto da 12 milioni di euro.

Una volta conclusa questa fase, l’ex tecnico del Milan sarà libero di accettare ufficialmente l’offerta della Fiorentina. Intanto, l’Al-Nassr sarà chiamato a cercare un nuovo allenatore. In cima alla lista dei candidati ci sarebbe Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Per lui sarebbe pronta una proposta molto allettante, con uno stipendio persino più alto di quello previsto per Pioli. Resta da vedere se il tecnico toscano accetterà la sfida: in ogni caso, si tratterebbe di un vero colpo di scena.