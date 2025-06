Mancini taglia corto sul like al post di Acerbi contro Spalletti: “Ci saranno cose più importanti no?”

Direttamente da Rimini dove si sta svolgendo l’evento “The coach experience”, è tornato a parlare anche l’ex commissario tecnico Roberto Mancini. E una delle domande fatte dai media presenti, non poteva che essere sulla questione Francesco Acerbi-LucianoSpalletti. Una discussione dove è stato tirato in ballo anche Mancini a causa del like messo sotto il post del difensore dell’Inter. Di seguito le parole riportate da gazzetta.it: “Ma… dico: ci saranno cose più importanti, no…?“, ha tagliato corto Mancini.