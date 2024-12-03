Spalletti: "Posso contare su Kean, ha fatto passi avanti come uomo. L'ho trovato molto maturato"

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport e, sul tema attaccanti, si è così espresso sul centravanti della Fiorentina, Moise Kean: "Camarda? Un ragazzo così è meglio...

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport e, sul tema attaccanti, si è così espresso sul centravanti della Fiorentina, Moise Kean: "Camarda? Un ragazzo così è meglio tenerlo sottotraccia, sappiamo che è bravissimo e sarà il nostro futuro, ma accelerare i tempi può metterlo in difficoltà. Abbiamo due attaccanti fortissimi in continua crescita. Kean ha fatto vedere che è un elemento su cui si può contare, ha fatto passi avanti come uomo, come impostazione professionale, l'ho trovato molto maturato".

FERRARI: “FIESOLE CHIUSA ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE. PRIMA PARTE DEI LAVORI DOVREBBE FINIRE NEL 2026”

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