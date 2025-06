Bucchioni: “Pioli non andrà in Nazionale, è intelligente e non si infilerà in questa brutta situazione”

A Radio Bruno è intervenuto il direttore di Italia 7 e noto giornalista Enzo Bucchioni per commentare la questione allenatore in casa viola legata alla Nazionale italiana anche: “Pioli non andrà in Nazionale perché è un uomo intelligente e non è assolutamente saggio andare ad allenare l’Italia ora e nemmeno Ranieri ci andrà perché pure lui non vuole prendersi questa patata bollente. Andranno su qualche nome a sorpresa oppure direi Mancini che come status può tornare. Pioli andrà alla Fiorentina e la trattativa procede bene, le parti sono vicine e non manca molto per concludere la questione.”

Sulla Nazionale: “La situazione della panchina azzurra è imbarazzante ed è colpa della federazione che ha condotto il calcio italiano allo sbando totale. Non si può mandare uno esonerato in panchina, è pazzesco, tante teste nella FIGC devono cadere e pure Abodi si è perso.”