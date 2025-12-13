13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Spalletti: “Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui”

News

Spalletti: “Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui”

Redazione

13 Dicembre · 18:41

Aggiornamento: 13 Dicembre 2025 · 18:41

TAG:

BolognaItalianoJuventusSpalletti

Condividi:

di

Luciano Spalletti, alla vigilia di Bologna-Juventus, ha parlato di Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Le sue parole

Alla vigilia del match contro il Bologna, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha usato parole al miele per la squadra rossoblù e soprattutto per il suo allenatore Vincenzo Italiano. Questi i pensieri in merito del tecnico bianconero davanti ai giornalisti raccolte da TMW:

Sul Bologna che idea si è fatto? “Bisogna fare i complimenti a chi lo allena e a chi lo ha costruito, sta facendo vedere di avere grande qualità e sanno dove vogliono andare. Non hanno timore di niente, la squadra ti costringe ad una quantità enorme di duelli, cerca di chiuderti, ti indirizzano dove vogliono, non gli interessa quanto spazio hanno dietro le spalle. Per essere bravo a far la partita devi abbattere questi recinti, non fare uomo contro uomo ma uomo oltre l’uomo. Se non siamo pronti a questa condizione per noi sarà una serata complicata da raccontare”.

Si rivede in Italiano e nel suo stile di gestione delle squadre? “A me garberebbe perché sono più grande di Italiano, ma tornare indietro non si può. Sicuramente da Italiano si può imparare qualcosa e secondo me è uno dei più forti che abbiamo. Io ho detto a tutti di prendere Italiano, non solo a De Laurentiis”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio