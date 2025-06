Di Marzio annuncia su X che, data la situazione in cui versa attualmente la Nazionale, se dovesse essere esonerato Spalletti, oppure dovesse dimettersi, tra i papabili candidati a sostituirlo ci sarebbero Ranieri e Pioli. Quest’ultimo è in trattativa con la Fiorentina per il ritorno in Serie A dopo un anno ad arricchirsi in Arabia. Si potrebbe aprire quindi una nuova possibilità per Pioli, che potrebbe scegliere tra Fiorentina e Nazionale.