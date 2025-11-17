Kelly potrebbe rientrare sabato contro la Fiorentina, Spalletti dovrebbe scegliere la difesa a 4

Il centrale bianconero potrebbe rientrare sabato al Franchi in un'inedita difesa a 4 schierata da Spalletti

Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, il difensore bianconero Lloyd Kelly potrebbe tornare disponibile per la gara di sabato alle 18 contro la Fiorentina al Franchi. Spalletti potrebbe decidere di schierare il giocatore inglese come terzino in una difesa a 4, infatti il tecnico toscano potrebbe attuare una rivoluzione per la retroguardia che era stata messa a 3 sin dai tempi di Tudor. Ancora mancheranno Bremer e Cabal, ma Spalletti dovrebbe mettere la difesa in una maniera totalmente nuova.

In attacco bisognerà valutare le condizioni di Vlahovic che si è fatto male con la Serbia e potrebbe restare fuori sabato con Openda e David pronti al suo posto oppure Spalletti potrebbe optare per Yildiz in una posizione da centravanti dopo il rientro dalla Turchia con Montella.