Notizie Kelly Fiorentina

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Kelly potrebbe rientrare sabato contro la Fiorentina, Spalletti dovrebbe scegliere la difesa a 4

17 novembre 2025 13:56

Spalletti recupera Cabal e Kelly per la Fiorentina, Bremer è ancora ai box per l'infortunio al ginocchio

17 novembre 2025 12:08

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