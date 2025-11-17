17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:24

Spalletti recupera Cabal e Kelly per la Fiorentina, Bremer è ancora ai box per l’infortunio al ginocchio

Redazione

17 Novembre · 12:08

ACF FiorentinaCabalJuventusKelly

Non è un acquisto di novembre, ma per Luciano Spalletti sarà qualcosa di simile. Lloyd Kelly, lo stakanovista dell’era Tudor (neanche un minuto saltato con il tecnico croato), si è infortunato con l’Udinese, l’ultima tappa prima dell’arrivo alla Continassa dell’ex ct azzurro. Il difensore inglese, indisponibile contro Cremonese, Sporting e Torino, sta facendo gli straordinari per tornare tra i convocati già sabato a Firenze. Missione tutt’altro che impossibile: i segnali sono incoraggianti. L’ex centrale del Newcastle, sostituito da Koopmeiners negli ultimi 270 minuti, gioca d’anticipo e oggi sarà già in campo alla Continassa, un giorno prima rispetto a Luciano Spalletti e al resto del gruppo. Verso il recupero anche il lungo degente Juan Cabal, mentre Bremer dovrà pazientare fino al prossimo mese. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

